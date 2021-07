Bakan Akar sınır hattında teröristlere gözdağı verdi: Mehmetçiğin nefesi enselerinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırının hemen ardından operasyonların başladığını belirterek, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.





Sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile görüşen Akar, talimatlar verdi. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi aktaran birlik komutanları da "Verilecek her göreve hazırız" ifadesini kullandı. Akar da birlik komutanlarının moral ve motivasyonlarının yüksekliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının büyük başarılar sağladığını, büyük kahramanlık örnekleri sergilediğini aktaran Akar, "Hiçbir şey bitmedi. Artan şiddet ve tempoda görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatan, bayrak, asil millet sizden görev bekliyor. Canımızı dişimize takacak, sonuna kadar götürüp nihai noktaya bunu taşıyacağız" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin artık uluslararası arenada bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, etki ve ilgi alanları ile sorumluluklarının da arttığını söyledi.





Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada her türlü mücadeleyi yaparak ülkesinin ve milletinin güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını tahkim ettiğini, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için çalıştığını belirten Akar, "Bir taraftan terörle mücadele ediyor diğer taraftan sınırlarımızın ötesindeki dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan Ege, Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi korurken diğer taraftan yoğun şekilde eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı icra ediyoruz. Bunların yanı sıra BM, NATO, AB, AGİT ve diğer ikili anlaşmalarla ortaya çıkan durumlar çerçevesinde de barışı destekleme harekatı gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"MEHMETÇİĞİN NEFESİ ENSELERİNDE"

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe harekatları devam ediyor. Teröristlerin inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, sözde karargahlarına girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Teröristler, Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyor. Şu anda Irak'ın kuzeyinde hiçbir yer teröristler için güvenli değil, bunu teröristler de biliyor" diye konuştu. Akar, bölgedeki her yeri teröristlere dar ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin- Basyan, Hakurk, Gara, Kandil, Asos, Mahmur, Sincar Mahmur ve Sincar konusunu hem Bağdat hem Erbil ile konuşuyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buraların hiçbiri bizim hedefimiz dışında değil. Bizim kimsenin toprağında, hak, menfaatinde gözümüz yok. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın haklarına, hukukuna, sınırlarına, egemenliğine son derece saygılıyız. Diğer taraftan da diyoruz ki 40 yıldan beri ülkemize, hudutlarımıza, halkımıza yapılan saldırılara artık son vermek durumundayız ve terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak konusunda azimli ve kararlıyız. Bizim yaptığımız tüm faaliyetler de bundan ibaret. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."



"MÜTTEFİKLERİMİZİN KÖRLÜKTEN KURTULMALARINI BEKLİYORUZ"

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinde derin bir mücadelenin yaşandığını belirterek, "Bazı ülkelerin kendilerine göre birtakım hesapları var. Türk Silahlı Kuvvetleri bu hesapları bozdu. İster Fırat'ın doğusunda, ister batısında olsun mücadelemiz devam ediyor, devam edecek" dedi.



Kahraman Mehmetçiğin ülkesinin sınırlarının ve asil milletin güvenliği için çalıştığını dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:



"Teröristler bazılarının desteği ile bir terör koridorundan bahsettiler. Buna müsaade etmeyeceğimizi ilk günden itibaren söyledik. Onlar bunu şaka zannettiler. Yaptığımız başarılı operasyonlarla PKK/YPG, DEAŞ bütün teröristlerle hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yoğun, ciddi, kapsamlı şekilde mücadele ettik. Binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların arasında 4 bin DEAŞ'lı terörist göğüs göğse mücadele ederek Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Bunu yapan başka ülke yok. Bunu yapan tek ordu TSK. Terör koridoru ile bazı ülkelerin bazı hesapları da yerle bir oldu. Teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler ve oyun bozuldu. 'Oraya niye girdik?' Bunu görmemek için kör olmak lazım. Eğer oraya girmeseydik, bu harekatları yapmasaydık şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK çok daha kritik, hassas, zor olaylarla karşı karşıya kalacaktı."



"YPG eşittir PKK" diyen, bunların birbirinden farkının olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Onların beraberliğini, aynı olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Bu manada müttefiklerimizin gözlerini açmalarını, bunu görmelerini, bu körlükten kurtulmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Teröristlerin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda iki şehidin verildiğini anımsatan Bakan Akar, başta saldırıda şehit düşenler olmak üzere tüm şehitlere rahmet yaralılara, gazilere şifa dileklerini iletti. Akar, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz" dedi.



İRAN HUDUDUNDA İLAVE TEDBİR

Son dönemdeki hudut güvenliğine yönelik tartışmalara da değinen Bakan Akar, "Hudutlarımızın güvenliği Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin unsurlarıyla her türlü hava ve arazi şartlarında7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır" diye konuştu.



Hudut güvenliğinin sağlanmasında teknoloji yoğunluklu sistemlerin görev aldığını, Fiziki Sınır Güvenlik Sistemi Projelerinin hayata geçirildiğini, elektro optik sistemlerle İHA'ların kullanıldığını vurgulayan Akar, "Son dönemde İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik hudut hattında ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Sözlerinin sonunda vatan ve millet için büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Mehmetçiğin geçmiş bayramını kutlayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.