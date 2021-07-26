El Bab şehitlerinin kanı yerde kalmadı

FIRAT Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kalleş saldırının ardından Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerimizin şeht düştüğü saldırıyı düzenleyen teröristlere misliyle karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.



ŞEHİTLERİMİZE SON VEDA

HAİN saldırıda şehit düşen 2 askerimiz dün memleketlerinde sonsuzluğa uğurlandı. Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi Ordu'da Yeniköy İlkokulu'nun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Sözleşmeli Er Emrah Arslan için ise memleketi Samsun'a tören düzenlendi. Şehit Arslan, Hasandere Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehidin nişanlı olduğu, Suriye'de bulunduğundan dolayı düğün yapamadığı öğrenildi.



YPG/PKK'DAN AFRİN'E ROKETLİ SALDIRI YAPILDI

SURİYE'NİN kuzeyinde önceki gün Mehmetçiğe saldıran PKK/YPG'li teröristler dün de Afrin şehir merkezine roket saldırısı düzenledi. Şehrin farklı noktalarına düşen füzelerin ardından sağlık ekipleri ve sivil savunma ekipleri çalışma başlattı. PKK/YPG'nin sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 7 sivil yaralanırken, sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldi. 5 roketin isabet ettiği Afrin'de Beyaz Baretliler'e ait sivil savunma merkezi de isabet aldı.