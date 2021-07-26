Kılıçdaroğlu ve Akşener Ocak ayını bekleyecek

BÜLENT ERANDAÇ



Siyasetin arka odalarından önemli bir kulis var. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Alşener, OCAK-2022'ye kadar CUMHURBAŞKANI

ADAYI BELİRLEYEMEYECEKLER.

Bir yıldan beri, Kemal Bey ve Meral Hanım, 'erken seçim' diye aziz milletin kafasını karıştırıyorlar, ancak Cumhurbaşkanı adayı daha ortada yok. Manevra yaparak zaman kazanmaya çalıştılar. Çünkü, hem yöntem hem de isim konusunda bir çıkmaza girmişlerdi. Son haberlere göre, Kemal Bey ve Meral Hanım, aday belirleme sürecini iki yeni sebepten dolayı, yeni yıla bırakacaklarmış. 1) Cumhur İttifakı'nın hazırladığı YENİ SEÇİM KANUN

TASLAĞINI beklemek. (Yeni seçim kanunu görüşmeleri, TBMM'de Kasım ayında gerçekleşecek) 2) HDP(PKK)'nın Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılıp kapatılmayacağını beklemek. (Muhtemelen sonuç Kasım'da belli olacak) CHP ve İP arka odalarından sızan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yeni seçim kanunu kabus görmelerine yol açmış görünüyor. Bazı maddeler oyun planlarını bozacağından, kurdukları hayalleri suya düşüreceğinden şimdiden tedirgin oldukları duyuluyor.



YENİ SEÇİM KANUNU

Yeni seçim kanunu taslağı üzerinde AK PARTİ VE MHP ayrı ayrı titiz çalışmalar yaptılar. Ortak metin Ekim ayında başlayacak yeni TBMM döneminde görüşülmeye başlanacak. Çok çok önemli parametreleri olacak yeni seçim kanunu taslağından, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çok tedirgin oldukları, bazı maddelerinden dolayı kabus gördükleri söyleniyor. AK PARTİ VE MHP'nin hazırladıkları metinlerde,

1) BARAJ

2) İTTİFAKLAR İÇİNDE DÜZENLEME

3) DARALTILMIŞ

BÖLGE UYGULAMASI gibi hayati parametreler bulunuyor. BARAJ: Yüzde 10'luk seçim barajı yüzde 5'e inecek. İTTİFAKLAR İÇİNDE DE

BARAJ UYGULAMASI:

Birinci alternatife göre, ittifak içinde yer alan her parti ülke barajı kadar oy almak zorunda. İttifak içine girmiş olsalar da partiler en az yüzde 5 oy almak zorunda. Alamayan parti vekil çıkaramayacak. Örneğin İYİ Parti yüzde 10 alamamış bile olsa CHP'ye takılarak şu andaki kanuna göre milletvekili çıkarmıştı.) Son anketlere göre, Cumhur İttifakı içinde AK PARTI YÜZDE 42, MHP'nin YÜZDE 11 OY alacağı öngörülüyor. İki parti de bu rakamlara göre milletvekili çıkaracak. İkinci alternatif ise, ittifakta yer alan parti sayısına göre kademeli şekilde artış. Örneğin iki parti için baraj yüzde 10, üç parti için yüzde 12, dört parti için yüzde 14 olacak.

TÜRKİYE VEKİLLİĞİ

Belli sayıda milletvekili çevrelere dağıtılmayacak. Ayrılacak ittifaka girmeyen partiler aldıkları oylara göre TÜRKİYE BARAJINA gerek kalmadan ayrılan kontenjandan milletvekili çıkarıp, TBMM'de temsil edilecek. Bugün 600 milletvekili var. Bunun 50 veya 100'ü Türkiye milletvekilliği için ayrılabilir. Bu madde, daha çok yüzde 5 altında olduğunu düşünen partilere, ittifaka girmeye gerek olmadan vekil olma şansı getiriyor. SEÇİM SİSTEMİ: İki alternatif üzerinde duruluyor. 1) DARALTILMIŞ

BÖLGE: Birincisi, iller nüfuslarına göre en fazla 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor, ülke düzeyinde seçim barajını geçen partiler aldıkları oya göre bu vekillikleri paylaşıyor. İkincisi, mevcut d'hont sistemine göre seçime gidilmesi... VEKİL TRANSFERİ

Alternatifler. Seçime 6 ay süre kalan partilerin belli oranda örgütlenme şartının kaldırılması. 20 milletvekili toplayan bir partinin grup kurarak seçime girmesi kriteri kaldırılacak. Bir partinin grubunun seçimden çıkan sonuçlara göre kurması, daha sonra 29 milletvekili alsa bile yeni kurulan bir partiye grup kurma hakkı verilmemesi...

DARALTILMIŞ BÖLGE

SONUÇ: Daraltılmış bölge ve seçim barajının düşürülmesi, Millet İttifakı'nın kabusu. Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırdı. Çünkü, başta İYİ Parti, Saadet Partisi, AK Parti'den oy tırtıklamak için kurdurulmuş Davutoğlu ve Babacan partileri ve Muharrem İnce, CHP'ye mahkum olmayacaklar. Tek başlarına seçime girip, vekil çıkarma şansı bulacaklar. YÜZDE BEŞ, DARALTILMIŞ

BÖLGE KABUSU,

BIDEN'IN MUHALEFET

TRENİNDE MORALLERİ

BOZMUŞ GÖRÜNÜYOR.