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Haberler Gündem Şiddet mağduru kadına adli destek hizmeti

Şiddet mağduru kadına adli destek hizmeti

Şiddet mağduru kadına adli destek hizmeti

26.7.2021

Kadın ve çocuğa şiddetle mücadelede önemli mesafa kateden Türkiye, gerçekleştirdiği adli reformlarla dünyaya örnek çalışmalara imza atıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 5 yılı kapsayan 4. Eylem Planı'nda bahsedilen reformların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan Adalet Bakanlığı, 7/24 esasına göre hizmetlerini sürdürüyor. Bakanlık, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan adli destek ve hizmet bürolarında 791 uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı ile şiddet mağduru kadın ve çocuklara hizmet veriyor.

YÖNLENDİRME YAPILIYOR
Adli Yardım Hizmetleri Bürolarında şiddet mağduru kadınlar adli yargı talebinde bulunmaları halinde ilgili bilgi ve belgeler temin edilerek adli mercilere yönlendiriyor. Eylül ayının sonuna kadar 400 uzman daha istihdam edilecek.

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