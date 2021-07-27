Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Başkan Erdoğan törenle karşıladı

Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalanacak. Ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Laurenço onuruna akşam yemeği verecek.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada; "İki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır.

Angola halen OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürütmekte olduğu cihetle, yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecektir.

İkili ilişkilerin ahdi zeminine temel teşkil edecek anlaşmalar da bu vesileyle imzalanacaktır" denildi.