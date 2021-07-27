Aşılamada dikkat çeken detay! Dağlar kadar fark var

Aşılamada son dakika... Muğla, Edirne, Amasya, Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli'nde haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35'in altında. Buna karşın aşılamanın yüzde 55'in altında kaldığı (kırmızı kategori) illerin vaka sayıları ise alarm zillerini çaldırıyor. Aşılamanın yüzde 39'da kaldığı Siirt'te haftalık vaka sayıları 100 binde 471 ile rekor kırarken nüfusunun yüzde 48'i aşılanan Ağrı'da 188, yüzde 54'ü aşılanan Van'da ise 120 ile ortalamanın üzerinde yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamalarında aşılamada başarı ve vakalara olumlu etkinin gözle görülür biçimde fark oluşturduğunu belirtirken henüz aşılanmamış olan vatandaşlara da geciktirmeden en önemli tedbir olan aşıyı değerlendirmeleri gerektiğini hatırlattı. Koca ayrıca maske mesafe ve temizlik kurallarının da elden bırakılmaması gerektiğini belirtti

Bakan Koca: Virüsün en sevdiği ortamlar kalabalık mekânlar ve kötü havalandırma. Aşıyla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarını da devam ettirelim

MAVİ HABERLERİMİZ ÇOK OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'nın da artık düşük riskli iller arasında olduğunu vurgulayarak, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!" ifadelerini kullandı. Koca, "Kovid- 19'la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir.

Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşıların yaptırılarak riskin en az düzeye indirilmesi uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARINDA HIZLI ARTIŞ

Türkiye'de dün 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı. Yapılan toplam aşı sayısı 67 milyon 466 bine yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını yineledi ve "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.