Adalet Bakanlığı’ndan çocuklar için yeni adım

DEVLET, çocukların gelişimi için gerekli çalışmaların yapılmasının önünü açıyor. Ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocuklar ile 18 yaş altındaki hükümlü, tutuklu ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yeni protokolle çocukların eğitim, barınma ve ayni ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ortak çalışmaların kapsamı genişletildi. Protokole göre, salıverilme sonrasında ailesine veya bir yakınına teslim edilemeyeceği değerlendirilen 12-18 yaş çocuk tutuklu ve hükümlülerin, uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmalarına imkan sağlanacak.