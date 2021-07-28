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Haberler Gündem Aşılama yaşının 12’ye düşmesi bekleniyor

Aşılama yaşının 12’ye düşmesi bekleniyor

28.7.2021

TÜRKİYE genelinde korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında önemli konular masaya gelecek. Bunlardan biri de aşılama yaşı olacak. Avrupa'nın birçok ülkesi ve Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi bekleniyor
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