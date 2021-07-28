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Haberler Gündem Askeri yönetim 2020 seçimini geçersiz saydı

Askeri yönetim 2020 seçimini geçersiz saydı

Askeri yönetim 2020 seçimini geçersiz saydı

28.7.2021

MYANMAR'DA askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisinin iktidara geldiği 2020 genel seçimlerinin sonucunun geçersiz olduğuna hükmetti. Askeri yönetimin kurduğu Birlik Seçim Komisyonu'nun Başkanı Thein Soe, "Haksız rekabet oldu ve oy sayımında hile yapıldı. Sonuçlar iptal edilmiştir" dedi.

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