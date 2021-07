Bayraktar geleceğin savaşlarını görüyor

BÜLENT ERANDAÇ

TÜRK SİHA'larının dünyada yakaladığı başarının devamı geliyor. Türkiye, geleceğin hava yarışlarına (Savaşlarına) bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Selçuk Bayraktar, Türk milletinin yetiştirdiği müthiş bir beyin. Geleceğin savaşlarını öngörüyor, buna yönelik de Türkiye'nın HAVA HAKİMİYETİ için müthiş çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde küresel mesajlar verirken, Selçuk Bayraktar da geleceğin savaş denklemini değiştirecek "Muharip İnsansız Uçağı'nı (MUIS) 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı. Bu tarihi bir açıklamadır. İHA ve SİHA'larla hava savaşlarının kaderini değiştiren Selçuk Bayraktar'ın heyecan verici açıklaması, Türk Milli Teknolojisi'nin günümüzde geldiği muhteşem dönüşü, ifade ediyordu.



BAYRAKTAR'IN ÖNGÖRÜSÜ

Türkiye'nin İHA-SİHA'lardan sonra, İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI'na kilitlendiği bir sırada, Amerika'dan öyle bir haber geldi ki, Selçuk Bayraktar'ın geleceğin savaşlarını bugünden gördüğü net biçimde ortaya çıktı. ABD'li Emekli Amiral James Stavridis ve savaş yazarı Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı piyasaya yeni çıkan '2034: A Novel of the Next World War' isimli kitapta, 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı'nın başlayacağı senaryosu yer aldı. DERİN SENARYOYA GÖRE

İNSANSIZ ASKERİ ARAÇLAR

KULLANILACAK. Savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak. ABD insansız savaş gemilerinin Güney Çin denizine girmesiyle ABD-ÇİN arasında başlayacak böyle bir çatışmada ilkler yaşanacak, bu ölçekte bir savaşta iki taraf da düşman sistemlerini saf dışı bırakmak için geniş çaplı insansız hava ve deniz araçlarını kullanacak, hack saldırıları düzenleyecek. (Hatırlatma notu: NATO-2030 stratejisi ne diyor:



ÇİN DÜŞ- MANIMIZ. ASYA-PASİFİĞE YÜKLENECEĞİZ)

Amerikan 3'üncü dünya savaşı senaryosu dünya medyasında tartışılırken, Selçuk Bayraktar'ın öngörüleri eşliğinde, İHA-SİHA devriminden sonra, TÜRK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI konusuna daha yakından bakalım. Selçuk Bayraktar Türkiye'yi, geleceğin hava savaşlarına hazırlıyor. Açıkladığı son proje muhteşem. İnsansız Savaş Uçağı (MMU) projemizin hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretimden sonra, insansız muharip uçağa yöneldik. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş değiştirecek, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçecek. MİLLİ MMU, ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava- Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar görünmezliği bulunacak. TÜRK INSANSIZ SAVAŞ

UÇAĞI, dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Önemli bir yönü ise TCG Anadolu uçak gemisi gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması.



AGRESİF MANEVRA KABİLİYETİ

Selçuk Bayraktar, "Hava aracımızı tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Farklı kabiliyete sahip uçaklar yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek. Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde muharip uçak daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliği ile hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz, 2023'te milli muharip uçak prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek...



SONUÇ

Selçuk Bayraktar, Amerika'nın geliştirdiği gelecek savaş tekniklerini bugünden öngörerek Türkiye'yi geleceğe hazırlıyor. Gerçekten gurur verici bir durum bu. Selçuk Bayraktar'ı alkışlıyorum. Helal olsun...