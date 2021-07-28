Bitkisel ilaçlar karaciğerde hasar bırakıyor

Kilo vermek için bitkisel içerikli ilaç veya gıda takviyelerine başvuranlar risk altında. Avustralyalı bilim insanları karaciğere bağlı tedavi gören hastalar üzerinde inceleme yaptı.
Araştırmaya göre bu ilaçlar, bilinçsiz ve keyfi kullanıldığında karaciğerde büyük hasar bırakıyor. Kalp krizi, ritim bozukluğu,yüksek tansiyon, beyin kanaması ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor.
KARACİĞERE ZARAR VEREBİLİYOR
Zayıflama amaçlı bitkisel ilaçlar karaciğerde toksik etki de bırakabiliyor. Hatta ileri evrede karaciğer nakline bile ihtiyaç duyuluyor.
Uzmanlar sağlıklı bir şekilde zayıflamanın, dengeli beslenme ve sporla sağlanabileceğine dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra bol su içmenin de önemine vurgu yapılıyor.
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