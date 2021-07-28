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Haberler Gündem Emmanuel Macron ‘yürüyen çelenk’ oldu

Emmanuel Macron ‘yürüyen çelenk’ oldu

Emmanuel Macron ‘yürüyen çelenk’ oldu

28.7.2021

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Büyük Okyanus'taki sömürgesi Fransız Polinezyası'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Macron'un boynuna çok sayıda çiçek kolyesi asılması, sosyal medyada espri konusu oldu. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ve fotoğraflarda, Macron'un boynuna asılan kolyeler çoğaltılarak Fransız Cumhurbaşkanı hakkında "Yürüyen çelenk" esprileri yapıldı.

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