Halisdemir’e darbeci diyen İP’li Sarıtaşlı istifa etti

FETÖ'nün hain darbe girişimine kahramanca karşı koyup örgüt üyesi Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit düşen Ömer Halisdemir'i darbeci olmakla suçlayan İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, partisinden istifa etti. Paylaşımı sonrası hakkında soruşturma açılan ve kesin ihraç istemiyle partisi tarafından disipline sevk edilen Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyurdu. Sarıtaşlı açıklamasında, "Kabul edilemez hatamdan ötürü binlerce kez özür diliyorum" dedi. Sarıtaşlı'nın polise verdiği ifadesinde de "Semih Terzi'yi de Ömer Halisdemir'i de tanımam. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım" dediği öğrenildi.