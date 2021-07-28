Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmıyor

TSK'nın son yıllarda yaptığı harekat ve peş peşe operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, hain saldırılarla varlığını sürdürmeye çalışıyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı gibi başarılı harekatlar sonucu sınır bölgelerinden temizlenen teröristler, kahraman Mehmetçiğin kontrolünde olduğu bu bölgelere uzaktan taciz ateşi açıyor ya da sızma girişiminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lılara hemen karşılık verildi.



'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu belirtildi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin, eylemi gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilen paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" ifadesi kullanıldı.



18 BİN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar düzenlenen operasyon ve harekatlarda toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nın bu konudaki kararlılığının devam ettiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin- Basyan, Hakurk, Gara, Kandil, Asos, Mahmur, Sincar... Mahmur ve Sincar konusunu hem Bağdat hem Erbil ile konuşuyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buraların hiçbiri bizim hedefimiz dışında değil" ifadelerini kullandı.



BU YIL 109 PKK'LI TESLİM OLDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Mardin'de teslim olan teröristin bu yıl ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.



UZMAN ÇAVUŞ ÇELEBİ HAKURK'TA ŞEHİT DÜŞTÜ

KUZEY Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşinde üs bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için dün sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Çelebi'nin naaşı daha sonra helikopterle Yüksekova'ya, buradan da uçakla Ankara'ya ve daha sonra kara yolu ile memleketi Kırıkkale'ye götürüldü. Çelebi, burada ailesi ve yakınlarının da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.