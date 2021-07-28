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Tunus Cumhurbaşkanı Said darbe eleştirilerine cevap verdi

Tunus'ta Başbakan Hişam El-Meşişi'nin görevden alınması ve meclisin yetkilerinin dondurulması sonrası başlayan iç karışıklık sürüyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said darbe eleştirilerine cevap verdi

28.7.2021

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, aldığı kararları 'darbe' olarak tanımlayanlara cevap verdi. Tarihi bir sorumluluk aldığını belirten Said, "Bu durumun darbeyle alakası olduğunu iddia eden, hukuk derslerini gözden geçirsin. Biz darbeci değiliz ama Tunus devletini de kolay lokma yapmayacağız. Bazıları, bunu nasıl darbe olarak görüyor şaşırıyorum. Darbe, meşruiyetin dışına çıkmaktır. Ben anayasayı uyguladım" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDEKİ TEPKİLER BÜYÜYOR
Tunus'taki en büyük parti olan Nahda Hareketi ile Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi ise acil olarak toplandı. Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, "Kays Said'in aldığı kararları gözden geçirmeye ve geri çekmeye çağırıyoruz" ifadelerii kullanıldı.

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