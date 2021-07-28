Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Temmuz saat 12.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 65 bin 983, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 815 bin 743 oldu.
Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 69 milyon 215 bin 619'a yükseldi.
İstanbul'da 12 milyon 766 bin 159, Ankara'da 5 milyon 565 bin 617, İzmir'de ise 4 milyon 651 bin 850 doz aşı yapıldı.
SON DAKİKA: En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 Milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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