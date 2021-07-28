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Haberler Gündem Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
AA

28.07.2021, 17:17

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Temmuz saat 12.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 65 bin 983, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 815 bin 743 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 69 milyon 215 bin 619'a yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 766 bin 159, Ankara'da 5 milyon 565 bin 617, İzmir'de ise 4 milyon 651 bin 850 doz aşı yapıldı.

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