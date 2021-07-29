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Haberler Gündem 17. yüzyıldan kalma 8 cami Dünya Mirasi Listesi’nde

17. yüzyıldan kalma 8 cami Dünya Mirasi Listesi’nde

17. yüzyıldan kalma 8 cami Dünya Mirasi Listesi’nde

29.7.2021

ÇİN'İN Fuzhou kentinde düzenlenen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Fildişi Sahili'nin kuzeyindeki Tengrela, Kouto, Sorobango, Samatiguila, M'Bengue, Kong ve Kaouara köylerinde bulunan 8 caminin dünya mirası listesine alındığını duyuruldu. Söz konusu kerpiç camilerde, dönemin Mali İmparatorluğu'nun bir parçası olan Cenne kentinde 13'üncü yüzyılda ortaya çıktığı düşünülen "Sahel-Sudanez" mimari tarzının benimsendiği görülüyor.

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