  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ABD'ye "Heybeliada Ruhban Okulu" yanıtı

ABD'ye "Heybeliada Ruhban Okulu" yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Türkiye'deki yüksek okulların 1971'de kamulaştırılmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasının üzerinden 50 yıl geçtiği yönündeki açıklamasına, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." ifadeleriyle yanıt verdi.

ABD'ye Heybeliada Ruhban Okulu yanıtı

29.07.2021, 19:12

Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaja, yine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını, Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." diye yanıtladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD'ye "Heybeliada Ruhban Okulu" yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.