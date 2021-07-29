Antalya'da kabus: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra itfaiye ekipleri de alevlere yoğun şekilde müdahale etti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye gitti.

PKK'YI İŞARET ETTİ

Yangından 53 kişinin etkilendiğini söyleyen Pakdemirli, "Yangını körükleyecek her türlü sebep mevcut. Aynı anda çıkması düşündürücü değil mi? Bulgulara rastlandıkça gerekli açıklamalar yapılır. Bu sebepler çok sonra da ortaya çıkabiliyor" dedi.