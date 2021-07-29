Aşı ol indirimi kap! İş dünyası aşı kampanyası başlattı

Koronavirüse karşı aşılama oranlarının beklenen seviyede ilerlememesine bağlı olarak son dönemde hızla artışa geçen vaka sayıları iş dünyasını harekete geçirdi. Yurdun doğusundan batısına birçok ilde iş dünyasının sivil toplum örgütleri çeşitli kampanyalar düzenleyerek vatandaşı aşı olmaya teşvik ediyor. Aşı olana çeşitli mal ve hizmetlerde indirim uygulayan iş dünyasının kampanyası tüm illere dalga dalga yayılıyor.

İLK TRABZON'DA BAŞLADI

İlk olarak Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği aşıya karşı teşvik kampanyası başlattı. "Aşıyı tamamla indirimi yakala" sloganıyla yola çıkan dernek, birinci ve ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlara konaklama konusunda indirim uyguluyor. Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği de aşı olanlara otellerde ve üye işyerlerinde indirimler sağlıyor.

İLLERE YAYILIYOR

Trabzon, Van, Şanlıurfa'dan başlayan bu hareket diğer illere de yayıldı. Malatya önümüzdeki günlerde teşvik kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Odamızdaki sektör meclisleri ile ön çalışması yapılan toplantımızı gerçekleştirip, teşvik kampanyamızı başlatacağız. İndirim oranları sektörlere göre değişecek" dedi. Dükkânların kapısına bilgilendirme yazıları asılacağını söyleyen Sadıkoğlu, şöyle konuştu: "Pandeminin başından bu yana iş dünyası olarak büyük sıkıntılar yaşadık.

Finansal olarak firmalarımızın yeni bir kısıtlamayı ya da kapatmayı kaldıracak gücü kalmadı. Herkesi sorumlu davranarak aşılarını yaptırmaya davet ediyorum." Diyarbakır'da da şehrin ticaret erbabı aşı kampanyasına start verdi. Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine aşı standları kurulması planlanıyor. İldeki iş dünyası örgütleri teşvik kampanyalarını üye işyerlerinin inisiyafine bıraktı. Herkes imkânları nispetinde çeşitli teşviklerle vatandaşın aşı olmasını teşvik edecek.

İSTANBUL'DA DA KAMPANYA OLACAK

Teşvik kampanyası İstanbul'da da yapılacak. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasına "aşını ol, indirimi al" uygulama çağrısında bulunarak, "Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, halka dönük hizmet veren hava yolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı 'aşı ödüllendirme' sistemine iştirak etmeye davet ediyoruz.

Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir. İTO'ya üye 640 bin firma bulunuyor. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımızın bir çoğunun, indirimler gibi etkili yöntemler de dahil olmak üzere aşı kampanyaları yapmalarını öneriyoruz. Aşılama ile toplum sağlığının ve çalışma hayatımızın sağlam tutulması için iş dünyası olarak da bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız" açıklaması yaptı.

KAPANMAYI KALDIRAMAYIZ

Van'da aşılama oranlarının halen düşük seyrettiğini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "İş dünyası temsilcileri olarak yeni bir kapanmayı kaldıramayız. İş dünyası olarak artan vaka sayılarına karşı, yeni bir kapanma ve kısıtlama tedbirlerinin alınmasını kaldıracak ekonomik güce sahip değiliz. Aşı oldukça ve gerekli duyarlılığı gösterdikçe rahatlama olacaktır. Bunu dikkate almalıyız. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

DİYARBAKIR'DAN ORTAK SES

Aşılama oranlarının hayli düşük olduğu Diyarbakır'da iş dünyası STK'larının da içinde yer aldığı Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu (STPK) dün geniş katılımlı bir toplantı düzenleyerek, vatandaşa aşı olma çağrısında bulundu. Aşı ile ilgili yapılan kara propagandanın süreci olumsuz etkilediğini söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Maalesef ilimizde vaka sayıları hızla artıyor.

Kentte maske takan neredeyse kalmadı diyebiliriz. Bu sağlık boyutu kadar ekonomi üzerinde de olumsuz etki yaratıyor" dedi. Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine aşı standları kurmak gibi çözümlerin gündemlerinde olduğunu söyleyen Kaya, şöyle devam etti: "Biz iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çünkü ülke olarak yeniden kritik bir sürece girdik. Bugün adım atmazsak geç kalacağız. Üye işlerimizin imkânları nispetinde aşı olanlara cazip teşvikler sunacaktır."