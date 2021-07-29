Bebekleri zorla alıp terörist yapıyorlar

TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Selman Arslan, PKK'nın kadın yapılanmasının iç yüzün üanlattı. 'YJA Star' sözde askeri konsey üyesi Çiçek Dideri adlı teröristin kendisinden küçük yaşta bir teröristle ilişki yaşadığını ve hamile kaldığını, Suriye'de bulunan Hebat Hastanesi'nde kürtaja zorlandığı bilgisini verdi. Yaşanan olayın örgüt üyelerinden gizlenmesi için operasyonun gece yarısı yapıldığını da anlatan Selman Arslan, kadın teröristin kısa bir süre sonra da Kuzey Irak'a gönderildiğini söyledi.

KAMPA GÖTÜRÜYORLAR

Terörist kadınların doğumdan hemen sonra kendilerinden zorla alınan bebeklerinin de Mahmur Kampı'ndaki ailelere verilerek örgüt ideolojisiyle büyütüldüğünü de söyleyen Çekdar kod adlı terörist, bu çocukların belirli bir yaşa geldikten sonra silah kullanmak, bomba yapmak gibi eğitimler aldığını ifade etti. Arslan, ölen teröristlerin ailelerinin de istismar edildiğini sözlerine ekledi.



HAKURK'TA 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.