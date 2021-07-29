“ByLock’un FETÖ için yapıldığına 15 Temmuz’dan sonra inandım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yapısı ve örgüt mensuplarının gizli haberleşme için kullandığı ByLock programının özelliklerine değinildi.



'ATALAY CANDELEN YAPTI'

TERÖR örgütüyle bir dönem anlaşmazlık yaşayan sanığın o dönem FETÖ aleyhine köşe yazıları yazan Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Hikmet Çetinkaya ile görüşerek örgütle ilgili bilgiler verdiği ve Çetinkaya'nın bunun üzerine 6 Ekim 1997'de konuyu yazdığı kaydedildi. İddianamede, "Örgüt elebaşı Gülen'in talimatı üzerine 'Tilki' lakaplı Atalay Candelen, ByLock isimli kriptolu yazışma programını örgüt için geliştirdi. Bu uygulamanın sunucuya bağlanabilmesi için 'bylock.net' uzantılı alan adı şüpheli David Keynes'in kimlik bilgileriyle mail hesabı kullanılarak alındı ve bu alan adının ödemelerini de Keynes yaptı" denildi. Keynes ise ifadesinde "Ben 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ByLock programının tamamen FETÖ için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardım. Programın yapısı, kullanılışının pratik olmaması ve kullanıcı ekleme şekli, Atalay Candelen'in örgütle bağlantıları bunu göstermektedir" dedi.



İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLER

İDDİANAMEDE Keynes'in bir dönem aynı evi paylaştığı FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanması davasında hüküm giyen ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, örgütün eski Ankara emniyet imamı Kemalettin Özdemir ile firari Tarık Toros'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerle irtibatına da yer verildi.