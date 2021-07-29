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Haberler Gündem Çıkan çatışmalar nedeniyle 3 bin kişi Sudan’a sığındı

Çıkan çatışmalar nedeniyle 3 bin kişi Sudan’a sığındı

Çıkan çatışmalar nedeniyle 3 bin kişi Sudan’a sığındı

29.7.2021

ETİYOPYA'NIN batısındaki silahlı çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletine geçiş yaptı. Alınan bilgiye göre, son 3 günde silahlı çatışmalardan kaçan Kumant kabilesi mensubu yaklaşık 3 bin kişi, Gadarif eyaletindeki geçici barınma merkezine yerleştirildi. Batıdaki Benishangul-Gumuz bölgesinde Aralık 2020'de yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği etnik çatışmalar yaşanmış, silahlı bir grubun bölgedeki bir ilçenin kontrolünü ele geçirdiği duyurulmuştu.

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