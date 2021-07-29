KÜBA'DAKİ geniş katılımlı protestolar, salgın süreci, ekonomik sorunlar, ABD'nin baskıları ve bölge genelindeki gösteri dalgası, değişimi kaçınılmaz hale getirdi. Göstericileri harekete geçiren temel etken, kötü ekonomi yönetimiyle ilişkilendirildi. Gıda yetersizliği, enerji kesintileri ve ekonomik sıkıntıların büyümesi, protestoları da beraberinde getirdi. Sokaklara çıkan halk otoriter yönetimin uyguladığı siyasal baskıyı aşmak isterken, hükümet kanadı ise bu olaylardan ABD'yi sorumlu tutuyor.
Derinleşen ekonomik kriz değişimi kaçınılmaz kıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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