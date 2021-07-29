Kırmızı Liste’deki ülkeleri ziyarete 3 yıl seyahat yasağı

SUUDİ Arabistan basını, pandemi nedeniyle "kırmızı listede" yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceğini duyurdu. Ülkede çıkan haberlerde, bazı Suudi Arabistan vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini belirten İçişleri Bakanlığı yetkilisi, "Geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacak ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecek" ifadelerini kullandı.