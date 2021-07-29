Mustafa Ege'nin gururu oldu

YÜZ binlerce adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Lisans alanından 494 bin 132, ön lisans alanından 492 bin, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak.

BİRİNCİLER AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin de belirlendiğini duyurdu. YKS 2021'de alanlara göre en çok birinci Adana'dan çıktı. Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sayısal ve Sözel birincileri Adana, AYT Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil Testi'nde (YTD) Arapça birincisi Konya, YTD Fransızca ve İngilizce birincisi İstanbul, YTD Rusça birincisi Bursa ve YTD

HOBİ OLARAK BAŞLADI

YDT Almanca alanında 80 sorudan 75'ini doğru cevaplayıp Türkiye birincisi olan Balıkesir Bilnet Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Aytekin, Ege'nin gururu oldu. Sınav sonucunu tatil için gittiği Denizli'de öğrenen Mustafa Aytekin, Almanca eğitimine hobi olarak başladığını, kitap okuyup kendini geliştirdiğini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE