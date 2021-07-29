Şehitlere veda

PENÇE Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Hakurk'ta arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer son yolculuklarına uğurlandı. Şehit askerler için ilk olarak Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Özgeçmişlerin okunması ve dua yapılmasının ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı. Şehitler, memleketlerindeki törenlerin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.