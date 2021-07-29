Şehitlere veda

Şehit askerler için ilk olarak Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Özgeçmişlerin okunması ve dua yapılmasının ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı. Şehitler, memleketlerindeki törenlerin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.