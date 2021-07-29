  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili açıklama

Son dakika: Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

Son dakika: Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili açıklama

29.07.2021, 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 16:27

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bodrum, Milas ve Didim'de orman yangını! Son dakika: Kütahya'da orman yangını çıktı Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.