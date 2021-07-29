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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz 2021 Perşembe gününe ait vaka tablosunu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı

29.07.2021, 20:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 20:39

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.

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