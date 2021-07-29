THY'den yangın bölgelerine uçacak olanlara ücretsiz değişim ve iade hakkı

Ormanlarımızda çıkan yangınları söndermek için tüm Türkiye seferber oldu. THY'den ise flaş bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun. pic.twitter.com/3JxFhiU0c7 — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 29, 2021

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