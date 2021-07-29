  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem THY'den yangın bölgelerine uçacak olanlara ücretsiz değişim ve iade hakkı

THY'den yangın bölgelerine uçacak olanlara ücretsiz değişim ve iade hakkı

Türkiye dört bir yanında meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. İlk olarak Manavgat'ta çıkan yangın Ege ve İç Anadolu'ya da sıçradı. Türk Hava Yolları'ndan yangın bölgelerine uçuşlarla ilgili açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

THY'den yangın bölgelerine uçacak olanlara ücretsiz değişim ve iade hakkı

29.07.2021, 22:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 22:55

Ormanlarımızda çıkan yangınları söndermek için tüm Türkiye seferber oldu. THY'den ise flaş bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

Bodrum'da yangın kabusu! Binlerce kişi otellerden tahliye edildi! Dalaman'dan sonra Muğla'da da yangın kabusu! Bazı bölgelerde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi Yangın kabusu Ege'de! Köyceğiz de yanıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY'den yangın bölgelerine uçacak olanlara ücretsiz değişim ve iade hakkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.