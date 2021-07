5. kol kuklaları iş başında

BÜLENT ERANDAÇ

Güzel ülkemizin ormanlarını yakıyorlar. Bu yangınlar tesadüf değil. Aynı anda, birçok noktada yangın çıkarmak yabancı istihbarat servisleri ve onların devşirdiği hainlerin, Türkiye'ye zarar vermek için fırsat yakalamaya çalışan 5. kol kuklalarının işidir. Ciğerlerimize yönelik 5. kol faaliyeti, Başkan Erdoğan yönetimini sarsmaya yöneliktir. İktidarı çaresiz bırakmak için her vicdansızlığı yapıyorlar. Yabancı istihbarat servisleri kontrollü kaosun enstrümanı olarak BÜYÜK ORMAN YANGINLARI kullanır. Pandemiden çıkış noktasında dış turizmin canlanması için tüm imkanlar seferber edildiği sırada, turizm cennetlerinde orman yangınları çıkarılması, yabancı servis ve beynini onlara satanların vicdansızlığıdır.



ERDOĞAN'I GÖTÜRÜR DEDİ

Ciğerlerimizi yakan yangınlarla Başkan Erdoğan'ın devrilmesini bekleyen zavallı kafaların bir videosu yeniden gündeme oturdu. Gazeteci Can Ataklı'nın Erdoğan'ın görevini bırakması için olası senaryoları anlattığı video paylaşıldı. Geçtiğimiz Ocak'ta yayınlanan videoda Ataklı, "Bugün teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesi olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, çok büyük sel, çok büyük yangınlar... Hani Avustralya'daki yangın vardı ya ülkenin her tarafını sarmıştı neredeyse onun gibi..." ifadelerini kullandı. Nitekim, aradan 6 ay geçtikten sonra tam da yabancıların Türkiye'ye akın edeceği, olumlu ekonomik gelişmeler yaşanacağı sırada yabancı servisler Türkiye'yi çaresiz bırakmak için operasyonları hızlandırdı. Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde çıkarılan yangın, Polatlı'da zırhlı tümen içine giren ormanlığın yakılması sembol 5. kol faaliyetidir. Ekonomik darbeler yangınlarla devreye sokuldu.



SONUÇ: DÜŞMAN UYUMAZ

Hainler birer birer devreye sokuluyor. Haçlı siyonistlerinin ciğerini biliyoruz. Aziz Türk milleti bugünleri de aşar. Daha çok emperyalistlerin oyunlarını bozacağız.