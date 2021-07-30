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Devlet seferber oldu! Yangınlarda kaç kişi ve kaç araç müdahale ediyor?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'yi yasa boğan yangınlar hakkında açıklama yaptı. Devletin seferber olduğunu ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Altun, "Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor" ifadelerine yer verdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Altun, yangınları söndürme çalışmalarında yer alan araç ve personel yazısını açıkladı.

Devlet seferber oldu! Yangınlarda kaç kişi ve kaç araç müdahale ediyor?

30.07.2021, 10:03

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber Oluyor" başlığıyla paylaştığı görselde, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarına yer verdi.

"İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.

Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu..

Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.

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