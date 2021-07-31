Aşı olmayanlara kısıtlama masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

SALGIN yönetimi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, aşısızlara yönelik kısıtlama iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Çok değişik sesler çıktı. Biz hep hapis hayatı mı yaşayacağız, ne kadar devam edecek... Bizde de ilk kabine toplantısında bunları ele alacağız. Yaklaşık 72 milyon doz aşı yaptık. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. İlk kabine toplantısında durumu gözden geçireceğiz. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Rakamlarda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.