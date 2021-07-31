Başkan Erdoğan'dan afet bölgesinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini ve 1 ay içerisinde yanan evlerin yeniden inşasına başlanacağını açıkladı. Erdoğan "Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız mağdur etmeyeceğiz." dedi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelecek. SGK primleri, esnaf primleri ödemeleri ertelenecek. Tarım kredi borçları ertelenecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ile deposu ile tamamlanacak.

Tüm şu andaki yangın söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangının söndürülmesi hasarın tanzimi, hazar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır.

Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel 6 uçak, 45 helikopter, 660 arazöz, 65 iş makinası, 110 itfaiye aracı görev yapmıştır. son attığımız adımlarla bu 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Bunlar da bazıları anfibiktir bazıları da yüklü tankerlerdir. Ormanlarımızın yüzde 85'i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi de hassas bir şekilde yürütmek zorundayız.

Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu bilgi aldı

Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. İHA'lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA'lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.

Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir.

Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Gün dayanışma ve el birliği ile afetlerin üstesinden gelme günüdür.

Yangın bölgesine ulaşan Erdoğan'a, Afet Koordinasyon Merkezi ve Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından Marmaris'e hareket edecek.