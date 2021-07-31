  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Antalya ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

Başkan Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Antalya ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat ve Marmaris'teki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

Başkan Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Antalya ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

31.07.2021, 12:14 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 13:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan ve henüz söndürülemeyen orman yangınını, bölgedeki son durumu incelemek üzere Antalya'ya gidecek.

Erdoğan, Antalya'dan sonra 29 Temmuz'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan bir diğer orman yangınını yerinde incelemek, tespitlerde bulunmak üzere Muğla'nın Marmaris ilçesine uğrayacak.

Başkan Erdoğan, bugün kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edildiğini bildirmişti. Erdoğan, gereken adımların hızla atılmaya devam edeceğini de belirtmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, yangın bölgesi olan Manavgat ve Marmaris ziyaret etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi girişinde kendisini bekleyen minibüsçüleri görünce makam aracından indi. Minibüsçüler, minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi kararı konusunda kendisine teşekkür etti. Bir süre minibüsçülerle sohbet eden Başkan Erdoğan daha sonra uçağa geçerek yola çıktı. İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilgen, "Cumhurbaşkanına teşekkür mesajı verdik, esnafa teşekkür etti emeklerinden dolayı. Dileklerimiz vardı onları ilettik, o da karşılığında teşekkür etti, 'esnafınıza selam söyleyin, hep beraberiz' dedi" şeklinde konuştu.

Gebze Minibüsçüler Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettik, onlar da her zaman yanımızda olduğunu, desteklediğini söyledi. Alkışladık, kendilerini uğurladık" dedi.

Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın alanı afet bölgesi ilan edildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Antalya ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.