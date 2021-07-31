  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Evladına kavuşunca HDP binasına soğan astı

Evladına kavuşunca HDP binasına soğan astı

Evladına kavuşunca HDP binasına soğan astı

31.7.2021

PKK'DAN kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya kavuşan Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, evlatlarına kavuşmayı bekleyen diğer aileler ile bir araya geldi. Eyleme başladığı sırada HDP'lilerin, "Senin oğlun gelirse, kulağımıza soğan takar eşek gibi anırırız" dediklerini hatırlatan Biçer, evladına kavuşmasının ardından yanında getirdiği soğanları HDP binasına astı. Biçer, "Soğanlar benden olsun, sizin için getirdim. Eğer sizde gurur varsa bu soğanları kulağınıza takarsınız" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evladına kavuşunca HDP binasına soğan astı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.