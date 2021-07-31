Evladına kavuşunca HDP binasına soğan astı

PKK'DAN kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya kavuşan Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, evlatlarına kavuşmayı bekleyen diğer aileler ile bir araya geldi. Eyleme başladığı sırada HDP'lilerin, "Senin oğlun gelirse, kulağımıza soğan takar eşek gibi anırırız" dediklerini hatırlatan Biçer, evladına kavuşmasının ardından yanında getirdiği soğanları HDP binasına astı. Biçer, "Soğanlar benden olsun, sizin için getirdim. Eğer sizde gurur varsa bu soğanları kulağınıza takarsınız" dedi.

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