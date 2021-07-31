Kuzey Irak’ta 40 terör hedefi yerle bir edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatını kararlılıkla yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere dün hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi.

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