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Sabotaj şüphesi araştırılıyor

Başkan Erdoğan, cuma çıkışı yaptığı değerlendirmede yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin suikast şüphesine dikkat çekti. “Burada acaba herhangi bir suikast var mı? İçişleri Bakanlığımızın, istihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var” diyen Erdoğan, yangından etkilenen hiçbir vatandaşın da mağdur edilmeyeceğini söyledi

Sabotaj şüphesi araştırılıyor

31.7.2021

İstanbul'da Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelindeki yangınlar ve salgın yönetimi konularında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı? İçişleri Bakanlığımızın, istihbarat örgütlerinin yoğun çalışmaları var. Bunlardan sonra net ne olabilir, bunu o zaman açıklayabiliriz. Boşverilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda. Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum kapsayacak şekilde süren bir yangın. Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir.

Dalaman'dan sonra Muğla'da da yangın kabusu!

THK'DA KULLANILAN UÇAK YOK
Burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Cumhurbaşkanı olarak bütün Bakan arkadaşlarımdan ilgili olanları Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında bölgeye göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahibiz. THK uçakları varmış da, neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK
1800 arazöz, 2800 su tankeri, 2270 ilk müdahale aracı aktif şekilde çalışıyor. 660 dozer ve iş makinesi ve bir yangın tankı aktif olarak devrede. 10 bin 550 itfaiyeci aktif olarak burada görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyor. Bin 140 noktada mücadele aktif olarak devam ediyor. 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangını çıkmış durumda, 57'si kontrol altına alındı. Olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Bizim öğlen itibarıyla uçakların gelişi ile olumlu istikamete dönüyoruz. Sel selaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyerek adımları attıysak, burada da evi yananlar, hayvanları telef olanlarla ilgili hasar tespiti yapılacak. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile birlikte evi yananların evlerini yeniden inşa edecek ve teslim edecek.

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