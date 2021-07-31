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Haberler Gündem Sabotaj ve iklim krizi

Sabotaj ve iklim krizi

Sabotaj ve iklim krizi

31.7.2021

TÜRKİYE son iki gündür orman yangınları ile büyük bir mücadele veriyor. Şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, turizm merkezleri başta olmak üzere onlarca noktada devam eden yangınlar sonrası herkes "Sabotaj mı yoksa iklim krizi mi?" sorusunun yanıtını ararken, meteoroloji uzmanları yangınların çıkış sebebini iklim krizine bağlı faktörlere bağlarken, uzmanların üzerinde durduğu bir diğer ihtimal ise terör saldırıları.

YANGINLARDA sabotaj ve terör örgütü şüphesine dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Geçmişte de sözde Ateşin Çocukları denilen 'Ateşin Katilleri', Türkiye'nin farklı noktalarında, değişik zamanlarda ormanları yakmışlardı. Bu yangınlar onlara çok benziyor. Devlet bu tür konularda toplumda kutuplaşmanın artmasından endişe edecek şekilde bunun önünü almaya çalışıyor ama failin bir terör örgütü olduğu üzerine şüpheler yoğunlaşıyor" dedi

ADEM ÜLKER

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