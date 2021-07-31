Türkiye, 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken umut vaat eden bir açıklama geldi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

57'Sİ KONTROL ALTINDA

Ülke genelindeki 79 yangının 66'sının kontrol altına alındığını bildiren Pakdemirli, "Şu anda aktif olan tüm yangınlarda iyiye gidiş var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında diyemiyoruz" diye konuştu.

Marmaris'teki yangınla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Ufak hasarlar var. Ancak yerleşim yerlerine tehdit yok. 3 Antalya'da, 1 de Muğla'da can kaybımız var" dedi.

Yangınlarla ilgili THK uçakları üzerinden yürütülen spekülasyonlara da cevap veren Bakan Pakdemirli, "THK ile bir problemiz yok, olamaz da. Ama maalesef THK'nın elindeki uçaklarla ilgili problem var. Uçabilecek kapasitede değil, uçsa bile performans verebilecek bir kapasitede değil. Maalesef biz burada insansız uçak, insansız helikopter son teknoloji jet amfibik uçak diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 1960'dan kalan uçakları kullanın diye açıklama yapılıyor. THK'nın elindeki uçak saatte 12 ton su atıyor, şimdiki uçak 84 ton su atıyor, 7 misli, helikopterlimiz 36 ton atıyor" dedi.

'İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

YANGINLARIN ardından çıkan 'imara açılma' söylemlerini eleştiren Pakdemirli, "Anayasa'nın 169. maddesi orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez. Ormanların yakılmasına gerek yoktur. Bu konuyu istismar etmeyelim" diye konuştu. Yanan alanların ne olacağına dair açıklama yapan Pakdemirli, "İlk yağmurlarla beraber ağaçlandırma yapılacak" dedi.

'ÖDEMELER BAŞLIYOR'

YANGIN söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımların da önemli olduğu ve sahadaki tespitlerin sürdüğünü kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Hasar tespitinden sonra vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. Bu çalışmaları başlattık, hasar tespiti yapılanlara da kısmi ödemeleri başlatıyoruz. Ziraat Bankası da bu amaçla yarın (bugün) açılmış olacak ve vatandaşlara ilk ödemeleri yapmış olacağız" diye konuştu. Çavuşoğlu, toplam 23.5 milyon TL aktarıldığını da dile getirdi

ADEM ÜLKER