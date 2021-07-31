Türkiye yangınlarla mücadelede ilk sırada

TÜRKİYE'NİN yangınla mücadelesi muhalefete yakın yayın organları tarafından eleştirilirken, bağımsız kuruluşların raporlarında Türkiye bu mücadelede üst sıralarda gösteriliyor. European Forest Fire Information System raporuna göre Türkiye, orman yangınına müdahalede 14 dakikadan kısa süre ile Akdeniz ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor.

DÜNYA LİDERLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

BAŞTA Manavgat olmak üzere Ege ve Akdeniz'i saran alevlerle mücadele devam ederken, dünyanın birçok noktasında da Türkiye ile birlik mesajları geliyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yangınlar dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajları gönderdi.

NEDENLERİ ARAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu. Uzman müfettişler ve emniyet mensuplarından oluşan ekip dün sabah itibariyle çalışmalarına başladı. Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak.

DİYANET'TEN AFETLERDE SORUMLULUK ÇAĞRISI

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca camilerde verilen cuma hutbesi yangınlara ayırılarak, "Afetlere karşı sorumluluğumuzun idrakinde olalım" denildi. Paylaşılan hutbede, "Tabiat olayları, ilahi düzen ve kanunlar gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin, sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz" denildi.

ORMANLARA GİRİŞLERE YASAK GETİRİLDİ

ORMAN yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle aralarında İstanbul, Çanakkale ve Gaziantep'in de bulunduğu birçok ilde 30 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, hava sıcaklığı nedeniyle Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.