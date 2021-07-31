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Haberler Gündem Yanan evini görünce gözyaşlarına boğuldu

Yanan evini görünce gözyaşlarına boğuldu

Yanan evini görünce gözyaşlarına boğuldu

31.7.2021

MERSİN'İN Aydıncık ilçesinde çıkan yangında, gece evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ, sabah evine bakmak için geldiğinde evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Bağ "Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay" diye gözyaşı döktü.
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