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Haberler Gündem ‘Bu yarayı hep birlikte saralım’

‘Bu yarayı hep birlikte saralım’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkede meydana gelen yangınlar sonrası yaraları sarmak için birliktelik çağrısı yaptı.

‘Bu yarayı hep birlikte saralım’

1.8.2021

Paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes" kampanyasının "gelecegenefes.com" adresine yer veren Erdoğan, "Yangın söndürme çalışmalarını büyük bir mücadele ile yürüten kurumlarımıza ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan vatanımızı her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

YENİ FİDANLAR YEŞERTELİM
Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi gelin, bu yarayı sarmak için hep birlikte gayret edelim. Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken yeşil vatan için elbirliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim."

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