‘Bu yarayı hep birlikte saralım’

Paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes" kampanyasının "gelecegenefes.com" adresine yer veren Erdoğan, "Yangın söndürme çalışmalarını büyük bir mücadele ile yürüten kurumlarımıza ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan vatanımızı her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

YENİ FİDANLAR YEŞERTELİM

Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi gelin, bu yarayı sarmak için hep birlikte gayret edelim. Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken yeşil vatan için elbirliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim."