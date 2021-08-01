Eski Aydın Valisi Coş sonsuzluğa uğurlandı

İSTANBUL Bahçeşehir'deki evinde önceki gün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Esenyurt'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya eski valisi Hüseyin Avni Coş, dün son yolculuğa uğurlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere sert çıkışı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve 2009-2011 yılları arasında Aydın Valisi olarak görev yapan Coş'un cenazesi kızı ve yakınları tarafından hastaneden alındı. Coş, Fatih Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.