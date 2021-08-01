‘Konya katliamının ırkçılıkla ilgisi yok’

Konya Meram'da oturan Dedeoğulları ailesinin evine kavgalı oldukları aile tarafından yapılan saldırıda, 4'ü kadın 7 kişi acımasızca katledildi. Kaçarken evi de yakan saldırganların, aile ile aralarında yaklaşık 11 yıldır husumet bulunduğu öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı aileden 7 kişinin hunharca öldürüldüğü olayın faillerini yakalama çalışmalarının sürdüğünü, şu ana dek 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının iki aile arasındaki husumete dayanmasına rağmen, sosyal medyada olayı ırkçılığa dayandırmaya yönelik provokasyonlara ise siyasetçiler sert tepki gösterdi. İşte verilen mesajlar:

ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Konya'da yaşanan katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz.

BİRLİK İÇİNDE OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız.

BU HALKI BÖLEMEZSİNİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için olayı istismar etmeye çalışanları itidale davet ediyoruz.

PROVOKASYONA GELMEYİZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır. Canilerin en ağır cezayı alacağına inanıyorum.

TÜRK- KÜRT MESELESİ DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu katliamın Türk- Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Altını çizerek söylüyorum, yapılan provokasyonlar, bu saldırı kadar tehlikeli ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğini, birliğini, bütünlüğünü bozmalarına izin vermeyiz.

ETNİK ŞÜPHEYE YER YOK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bulgu yok. Birliğimizi bozmak için fırsat kollayanları kınıyorum. Milletimizin köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."

KORKUNÇ SALDIRIDA 10 KİSİ GÖZALTINDA

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada iki aile arasındaki husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiğinin saptandığına dikkat çekilerek, "Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12 Mayıs 2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturmada 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22 Mayıs 2021'de iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili soruşturmada ise 20 müşteki ve şüphelinin yer aldığı adli soruşturma sürmektedir" denildi.