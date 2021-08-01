  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Mezarlıktan geriye şehidin kabri kaldı

Mezarlıktan geriye şehidin kabri kaldı

Mezarlıktan geriye şehidin kabri kaldı

1.8.2021

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkati çekti. Tunceli Nazımiye'de donarak can veren şehit Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Vatandaşlardan Soner Yeşil, şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete gittiğini söyledi. Yeşil, "Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mezarlıktan geriye şehidin kabri kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.