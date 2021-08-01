Mezarlıktan geriye şehidin kabri kaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkati çekti. Tunceli Nazımiye'de donarak can veren şehit Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Vatandaşlardan Soner Yeşil, şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete gittiğini söyledi. Yeşil, "Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı" dedi.