  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem MHP lideri Bahçeli’den düzensiz göç açıklaması

MHP lideri Bahçeli’den düzensiz göç açıklaması

MHP lideri Bahçeli’den düzensiz göç açıklaması

1.8.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, düzensiz göç sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Küresel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekir. Yakın gelecekte 1,2 milyon Afgan'ın İran'a, 1,2 milyon Afgan'ın ise Pakistan'a geçmesi bekleniyor. Asıl üzerinde durulması gereken risk ve tehdit ise bu göç hareketliliğinin nihai durağının Türkiye olacağı yönündeki tahminlerdir. Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız. Ancak öncelikle göçe kaynaklık teşkil eden sıcak ortamın soğuması lazımdır. Bu vasat ortaya çıkmadan, bize sığınanları nasıl ateşe atarız?"

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHP lideri Bahçeli’den düzensiz göç açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.