MHP lideri Bahçeli’den düzensiz göç açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, düzensiz göç sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Küresel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekir. Yakın gelecekte 1,2 milyon Afgan'ın İran'a, 1,2 milyon Afgan'ın ise Pakistan'a geçmesi bekleniyor. Asıl üzerinde durulması gereken risk ve tehdit ise bu göç hareketliliğinin nihai durağının Türkiye olacağı yönündeki tahminlerdir. Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız. Ancak öncelikle göçe kaynaklık teşkil eden sıcak ortamın soğuması lazımdır. Bu vasat ortaya çıkmadan, bize sığınanları nasıl ateşe atarız?"