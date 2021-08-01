MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe
Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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