Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD açıklamasına göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika: Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.